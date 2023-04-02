Kocaeli'de Dilovası Belediye Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Ramazan ayında da ekmek fırınlarını sıkı takibe aldı.KOCAELİ (İGFA) - Ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini sıklaştıran Belediye ekipleri; ilçede bulunan fırınlarının denetimini gerçekleştirerek uygunluk standartları altında olan işletmelere uyarılarda bulunarak cezai işlemler uyguladı.

Denetimlerin sürekli olarak devam edeceğini belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir “Ramazan ayında da denetim ekiplerimiz ilçemizde faaliyet gösteren fırınlara yönelik denetimler gerçekleştirmektedir. Özellikle; Ramazan ayının sembollerinden olan ramazan pidelerin gramaj kontrolleri ekiplerimiz tarafından yapılıyor. Standartlara uygun olmayan işletmelerde uygunluk standartları hakkında neler gerektiğini anlatarak eksiklikleri giderilmesi için cezai işlem uygulanıyor. 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliği ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi Ve Denetlenmesine ilişkin yönetmeliğine göre çalışan personelin hijyen belgeleri özellikle depolama alanındaki un maya gibi ürünlerin son kullanma tarihi kontrolleri ve İlaçlama sözleşmeleri kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Denetimlerimiz bundan sonra da aratarak devam edecek. Rahatsızlık veren işyerleri ile alakalı vatandaşların şikayet görüş ve öneriler için 0262 754 88 88/153 hattından Zabıta Müdürlüğümüze ulaşarak bilgilendirme yapmalarını rica ediyorum” dedi.