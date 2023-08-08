Kocaeli'de Dilovası Belediyesi’nin kadınlara özel hizmeti; Sağlıklı Yaşam Merkezi, Demirciler Köy Konağı’nda hizmete girdi.KOCAELİ (İGFA) - Dilovası Belediyesi, kente değer katan projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden ilçeye kazandırılan Dilovası’nın tarihi yapılarından Demirciler Konağı, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in talimatı ile kadınlara özel sağlıklı yaşam merkezi olarak hizmete açıldı.

Kadınların, sosyal ve sportif alanda bir araya gelebilecekleri, Demirciler Konağı Sağlıklı Yaşam Merkezi’ne kayıt yaptıracak olan bayanlar vücut kitle indeksi ölçümleri sonrası eğitim salonunda fitnes ve benzeri bireysel sporların eğitimini uzman antrenörler eşliğinde alacaklar.

Merkeze kayıt yaptırmak isteyen bayanlar; Dilovası Kültür Müdürlüğü ve Demirciler Köy Konağı’na müracaat edecekler.

KADINLARIMIZI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Demirciler Konağı Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin bayanlar tarafından büyük ilgi göreceğini belirten Başkan Şayir, “inanıyorum ki; Dilovalı kadınların sosyal aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri ve spor yapabilecekleri Sağlıklı Yaşam Merkezimize tüm bayanlarımız büyük ilgi gösterecektir. 7’den 70’e tüm bayanlarımızın sportif ve sosyal faaliyetlerini gerçekleştirebileceği Sağlıklı Yaşam Merkezimizle kadınlarımızı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.