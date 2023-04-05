Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in geleneksel hale getirdiği ilçedeki tüm hanelere Ramazan kumanyası dağıtımı bu yıl da devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Dilovası ilçesindeki tüm hanelere kumanyanın dağıtımı için kurulan ekipler gece-gündüz demeden dağıtım çalışmalarına başladı.

Tüm hanelere Ramazan kumanyası dağıtımı; Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, YRP İlçe Başkanı Ercan Oğuz, meclis üyeleri ve Belediye Başkan yardımcılarının katılımıyla başlatıldı.

Geleneksel hale getirdiği Ramazan kumanyasını bu yılda aksatılmadan gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Şayir, Ramazan'da paylaşmanın ve dayanışmanın en güzelini sergilemek için geleneksel hale getirdikleri tüm hanelere kumanya dağıtımına başladıklarını ifade ederek, "Bereket ilçemize hizmet olarak geri dönüyor ve ilçemiz her geçen gün yükselerek büyüyor" dedi.