Kocaeli'de Dilovası Belediyesi'nin başlattığı “Engelsiz Yaşam Projesi” tüm hızıyla sürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Proje kapsamında; özel çocuklar özel bir organizasyon ile Tuzla Marina’da bulunan Viasea Akvaryum, Aslan Park ve Tema Park’a götürülerek, gönüllerince eğlenmeleri sağlandı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in, özel gereksinimli çocukların toplumsal hayata katılımını arttırmak, geleceğe umutla bakan bireyler olmalarını sağlamak için başlattığı “Engelsiz Yaşam Projesi” kapsamında düzenlenen çeşitli sosyal aktiviteler her geçen gün artarak devam ediyor.

ÇOCUKLAR GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER

Son olarak Dilovası Belediyesi Kültür Müdürlüğü organizasyonu ile gerçekleşen etkinlikte; özel gereksinimli çocuklar, uzmanlar eşliğinde Tuzla’da ki Marina’da bulunan Viasea Akvaryum, Aslan Park ve Tema Park’a götürüldü. Gün boyunca gönüllerince eğlenen özel bireyler Sea Park’ta akvaryumda deniz hayvanlarını, Alsan Park’ta aslanların yaşam alanlarını görmenin ve Tema Park’ta ise eğlenmenin mutluluğunu yaşadılar.

Sağlıklı toplum için özel bireylerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini belirten Başkan Şayir, “Dilovası Belediyesi olarak başlattığımız “Engelsiz Yaşam Projesi” kapsamında özel çocuklarımızın gönüllerine dokunmak, onları sosyal yaşama daha fazla dâhil etmek ve hak ettikleri hizmetin en iyisini vermek için çalışıyoruz. Sağlıklı bir toplum için, dezavantajlı grupların ve dolayısıyla da özel gereksinimli bireylerin mağduriyetlerinin giderilmesi, sosyal politikalarımızın öncelikli hedefleri arasında yer almalıdır. Yapacağımız ve yaptığımız bu projelerle Dilovası’nda engelleri kaldırmaya devam edeceğiz” dedi.