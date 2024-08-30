Bazı basın yayın organlarında yer alan "Dilruba gizlice tahliye edildi, avukatı dahil kimseye haber verilmedi" iddiasının doğru olmadığı açıklandıANKARA (İGFA) - Açıklama İletişim Başkanlığı Dezenfomasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

Açıklamada, Dilruba K. adlı şahsın avukatı, davasının görüldüğü mahkemece verilen tutuklu yargılama kararına itiraz etmiş, itirazı değerlendiren İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi, şahsın 29 Ağustos tarihinde tahliyesine karar verildiğinin altı çizilirken, "Aynı gün işlemleri tamamlanan tutuklu, saat 20.00 sıralarında tahliye edilmiştir. Tahliye kararı UYAP sistemi üzerinden şahsın avukatı tarafından da görülebilecek olup cezaevlerinin, tutukluların ailelerini tahliye konusunda bilgilendirme gibi bir uygulaması bulunmamaktadır. Bu husus ilgililerin avukatları tarafından takip edilmektedir. Diğer yandan tutuklu şahsa yakınlarına bilgi vermek isteyip istemediği sorulmuş ancak kendisinin ailesi, avukatı veya başka birisine bilgi verilmesi konusunda herhangi bir talebi olmamıştır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.