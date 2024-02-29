AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, İleçmizde deniz var ama denizden bihaberiz. Eksiklerimizi hep birlikte gidereceğiz" diye konuştu.BURSA (İGFA) - Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, seçim çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. İlçenin her bölgesini dolaşan Ak Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, ilk olarak Mudanya Kadın Dernek ve Kooperatif temsilcileriyle biraraya gelirken, ardından Balıkçı Barınağı'nda denizcilikle uğraşan vatandaşlarla buluştu. Mudanya'ya Denizcilik Lisesi, sonrasında da Denizcilik Yüksekokulu kurmak istediklerini ifade eden Dinçer, "İlçemizde denizimiz var ama denizimizden bihaberiz. İnşallah Mudanyamız'ın her sorununa el atacağız. İlçemizi daha da yaşanabilir bir hale getireceğiz" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE ÖRNEĞİ YOK

İlçedeki esnafları da ziyaret ederek sorunlar ve çözümleri hakkında fikir alışverişinde bulunan AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe ile birlikte Yaylacık ve Çepni'de vatandaşlarla buluştu. "Sorun varsa çözüm de var" diyen Dinçer, "Ben artık sizlerin kardeşi, evladıyım. Mudanya'yı sizlerle beraber yöneteceğiz. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak Bursamızın 17 ilçesine hizmet ettim. Bütün tecrübe enerjimizi Mudanya'ya aktarmak için yola çıktık. Mudanya'yı çok seviyorum. Mudanya'nın Türkiye'de örneği yok. Kıymetli özellikleri olan bir ilçemiz. Bu sosyolojiyi korumak istiyoruz" dedi.