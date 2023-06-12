Türkiye’nin en büyük çevre projesi İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği, Marmara’ya yeniden hayat verecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük çevre projesi olarak adlandırılan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği’ne hızla devam ediyor.

Körfez’in doğu baseni çamur temizleme çalışmasına 2 Mayıs’ta start veren Büyükşehir, İzmit Körfezi’ni dev bir akvaryuma dönüştürmek için çalışıyor. Marmara Denizi Günü kapsamında Dip Çamuru Temizliği Projesi’nin gerçekleştiği alanı yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “İzmit Körfezi’nden 8 milyon ton çamur temizleyeceğiz, bu projeyle Marmara Denizi yeniden hayat bulacak” dedi.

“8 MİLYON TON ÇAMUR ÇIKARILACAK”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Dip Çamuru Temizliği Projesini yerinde inceledi. Projeyle ilgili bilgi veren Başkan Büyükakın, Marmara Denizi’nin ölmemesi için birçok çalışmanın aynı anda yürütüldüğünü söyledi.

"Biz yıllar içinde gerek nehirler aracılığıyla, gerek farklı yollarla denize ulaşan ve biriken çamuru denizden alma işlemi yapıyoruz" diyen Başkan Büyükakın, TÜBİTAK ile yıllardır bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "TÜBİTAK, 2017’nin sonu itibariyle bir çalışma başlattı ve denizin içinde yaklaşık 8 milyon ton çamurun denizden çıkartılması gerektiğini bize söyledi. İstanbul Üniversitesi’ndeki ilgili uzmanlar da çalışmalara destek verdi. Burada denizde biriken çamur çekiliyor. Çekilen çamur membran tüplerin içine sulu bir şekilde pompalanıyor. Orada içine ilave edilen katkı maddelerle çamur çökertilerek tüplerin içinde hapsediliyor. Yani çamuru bertaraf ediyoruz. Sonra temizlenen suyu denize geri veriyoruz" diye konuştu.

“DENİZDEKİ BİYOÇEŞİTLİLİK ARTACAK”

Denizdeki suyun içinde azot ve fosforun olduğunu, bunun da müsilajın ortaya çıkmasına sebep olan mikroorganizmaları beslediğini anlatan Başkan Büyükakın, yapılan dip çamuru temizliği ile beslenme kaynaklarını ortadan kaldırarak, Marmara Denizi’nin yeniden hayat bulacağını dile getirdi.

Başkan Büyükakın, “Müsilajla birlikte denizdeki oksijen seviyesi de azalıyor. Oksijenin azalması denizdeki canlı yaşamını ortadan kaldırıyor. Bütün bunların önüne geçebilmek için bu devasa projeyi uyguluyoruz. Amacımız denizdeki biyoçeşitliliği artırmak ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak” şeklinde konuştu.