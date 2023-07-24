Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dip Çamurunun öncesi ve sonrası için İzmit Körfezi Doğu Baseni Denizel Biyoçeşitliliğin Ortaya Çıkarılmasına devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nin etrafını arıtma tesisleriyle donatarak körfezi gri bir görüntüden kurtardı. Şimdi ise Türkiye’nin en büyük çevre projesi olan Dip çamuru temizliğine başlayan Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesiyle birlikte İzmit Körfezinde biyoçeşitliliğin belirlenmesi çalışmasını sürdürüyor.

İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertarafı projesi kapsamında İki etaptan oluşan temizlik çalışmasının ilk etabı kapsamında doğu baseninde 1 milyon 225 bin metrekare alanda toplam 8 milyon ton çamur çıkarılacak.

Büyükşehir Belediyesi dip çamuru temizliğinin İzmit Körfezi’ne katkıları ve ileri dönemlerde muhtemel olumlu etkilerinin ortaya konması amacıyla bölgede Biyoçeşitlilik Durumunun Tespitine Yönelik Çalışmalarına da devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesiyle birlikte yapılan ‘Denizel Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Projesi’ kapsamında İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesine ait 'Yunus-S' isimli araştırma gemisi İzmit Körfezi’nde belirlenen noktalardan örnekleme çalışmaları yaptı.

HER AY KÖRFEZDE ÖRNEKLEME

Dip çamuru çekilecek alanda 3 örnekleme noktası ve çalışma alanının dışarısında 1 adet referans örnekleme noktası belirlendi. 4 noktada yapılan çalışmalarda, deniz suyundaki değişken parametreler, besin tuzları, klorofil-a, bakteriyolojik analizler, fitoplankton analizleri, zooplankton analizleri, balık ve bentik organizma çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalarla mevcut denizsel biyoçeşitliliğin ortaya çıkarılması amaçlandı. Dip çamurunu çekme işlemi öncesinde yürütülen çalışmalar çamurun çekildiği dönem ve sonrasını da kapsayacak şekilde ileriki dönemlerde de tekrarlanacak.

İstanbul Üniversitesi Dr. Öğretim üyesi Uğur Uzer, proje kapsamında İzmit Körfezi iç bölgesinde 4 adet istasyon belirlediklerini belirterek, "Her ay gelerek belirlenen noktalardan örnekler alıyoruz. İlk önce CTD cihazı ile dip bölgesinden yüzeye kadar olan su kolonunda çözünmüş oksijen, pH, tuzluluk, sıcaklık ve geçirgenlik değerlerini ölçüyoruz. Daha sonra dip suyundan ve yüzey suyundan örnekler alarak bakteri çeşitliliği ve yoğunluğu tespit ediyoruz. Yine aynı şekilde su örneği alarak plankton çeşitliliği ve yoğunluğuna bakıyoruz. Örnekleme sistemi ile dip bölgedeki canlıların çeşitliliği ve dağılımına bakıyoruz. Bunları aylık olarak yapıyoruz. Çalışma sonucunda çamur temizlenmeden önceki durumu ve çamur temizlendikten sonraki duruma bakacağız” diye konuştu.