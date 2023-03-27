Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmara Üniversitesi'ndeki diploma ile ilgili iddiaları Dezenfomasyon Bülteni'ne girdi. İlk sırada yer alan mezunun 1936 yılı değil, 1956 yılı doğumlu olduğunun açıkça görüldüğü ifade edildi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı bünyesineki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından hazırlanan ve dezenformasyon içeren haberlerin gerçeğine işaret edildiği 25-26 Mart 2023 tarihli Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.

Bültende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kaydının bulunduğu Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Diploma Defteri'nden paylaşılan belge ile ilgili, "Diploma kayıt sırasında 1. kadın 1936 doğumlu, 2. sırada Erdoğan 1954 doğumlu, 3. sıradaki kadın 1939 doğumlu" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Diploma Defteri'nde yer alan diğer mezunların doğum tarihleri yanlış aksettirilerek bir algı oluşturulmaya çalışıldığı, bahse konu belge incelendiğinde, birinci sırada yer alan mezunun iddia edildiği gibi 1936 değil, 1956 doğumlu, üçüncü sırada yer alan mezunun ise yine iddia edildiği gibi 1939 değil, 1959 doğumlu olduğunun açıkça görüldüğü ifade edildi.