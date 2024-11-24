Uzman Dt. Funda Özsarı, diş enfeksiyonlarının, tedavi edilmediği takdirde erken doğum ya da düşük doğum ağırlığı gibi ciddi sonuçlara yol açabileceğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Hamilelik dönemi, anne adaylarının genel sağlığına dikkat ettiği kadar ağız ve diş sağlığına da özen göstermesi gereken hassas bir süreç.

Avrupa Estetik Diş Hekimliği Derneği Üyesi Uzman Dt. Funda Özsarı, diş enfeksiyonlarının, tedavi edilmediği takdirde erken doğum ya da düşük doğum ağırlığı gibi ciddi sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Uzman Dt. Funda Özsarı, hamilelik sırasında hormonal değişimlerin diş etlerini hassaslaştırdığını ve enfeksiyonlara daha açık hale getirdiğini belirtti.

"Diş eti iltihabı veya diş çürükleri gibi sorunlar, sistemik bir etki yaratarak annenin genel sağlığını ve bebeğin gelişimini olumsuz etkileyebilir" diyen Dt. Özsarı, "Bu tür enfeksiyonlar, hamilelik sırasında sıkça görülen erken doğum riskini artırabilir. Bu nedenle ağız ve diş sağlığı kontrolleri hamilelik sürecinin vazgeçilmez bir parçası olmalıdır" dedi.

Diş enfeksiyonlarının anne adayındaki stres hormonlarını artırarak bebeğin zihinsel ve fiziksel gelişimini etkileyebileceğini söyleyen Özsarı, ane adaylarının düzenli olarak diş hekimi kontrolüne gitmesi gerektiğini belirterek, “Hamilelik öncesinde başlayan düzenli ağız ve diş sağlığı bakımı, hamilelik sürecinde ortaya çıkabilecek sorunları en aza indirir. Özellikle diş enfeksiyonları gibi risklerin önceden tespit edilmesi, erken müdahale şansı tanır” dedi.

Uzman Dt. Funda Özsarı, diş eti iltihabı gibi sorunların hormonal değişimlerle birlikte daha hızlı ilerlediğini ve bu durumun erken doğum riskini artırdığını belirtti. Ayrıca, enfeksiyonların kan dolaşımına yayılmasının, bebeğin sağlığını doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekti.