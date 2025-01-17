Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Dt. Nurgül Demir, diş tedavilerinde sedasyon ve genel anestezi uygulamalarının çocuklarda korku ve kaygıyı nasıl önlediğini anlattı.İSTANBUL (İGFA) - Diş hekimi fobisi, özellikle çocuklarda ciddi kaygılara neden olabilen yaygın bir durum olarak ortaya çıkıyor.



Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Dt. Nurgül Demir, korkunun etkili bir şekilde yönetilmesi için sedasyon ve genel anestezi yöntemlerinin güvenle kullanılabileceğini belirtiyor.

“Sedasyon, kısa sürecek tedavilerde sürecin rahat tamamlanması için kullanılan kontrollü bir uyku halidir. Genel anestezi ise daha uzun ve kapsamlı tedaviler için uygulanan bir yöntemdir. Her iki yöntemde de hasta işlem sırasında herhangi bir şey hissetmez ve tedavi sonrası bir şey hatırlamaz,” diyen Dt. Demir, uyutularak yapılan diş tedavilerinin doğru ellerde güvenli olduğunu vurguladı.

Uyutularak yapılan diş tedavilerinde, güvenli bir sürecin temel şartının doğru değerlendirme olduğunu belirten Dt. Demir, "Çocuğun genel sağlık durumu ve tıbbi geçmişi mutlaka incelenmelidir. Özellikle kalp hastalığı, kanama bozukluğu gibi durumlar için ilgili doktorlardan konsültasyon alınmalıdır. Tedavi, mutlaka ameliyathane ortamında ve bir anestezi uzmanının gözetiminde gerçekleştirilmelidir. Ağız hijyeni alışkanlıklarının erken yaşta kazandırılmasının önemini vurgulayan Dt. Demir, “Ebeveynlerin düzenli diş kontrollerini aksatmaması ve çocukların diş hekimiyle pozitif bir bağ kurmasını sağlaması, ileride oluşabilecek diş hekimi fobisinin önüne geçecektir” diye konuştu.

Bazı özel durumlarda, özellikle ileri düzey kalp hastalığı olan çocuklarda, genel anestezi yüksek risk taşıyabilir. Bu tür durumlarda ağız hijyenine özen gösterilerek, tedavilerin erken dönemde ve kısa süreli seanslarla planlanması gerektiğini belirten Dt. Demir, “Risk faktörlerini minimize etmek için multidisipliner bir yaklaşımla hareket etmek şarttır” ifadelerini kullandı.

Uyutarak yapılan diş tedavileri, özellikle diş hekimi korkusu olan çocukların gelecekte ağız ve diş sağlığını koruyabilmesi için güçlü bir adım olduğunu ifade eden Dt. Demir, ebeveynlere ise, “Doğru yöntemler ve uzman bir ekip ile çocuklarınızın diş tedavisini korkusuz ve güvenli bir şekilde tamamlamanız mümkün.” mesajını verdi.