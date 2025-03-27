Türkiye’nin 2025 Şubat ayı dış ticaret verilerine göre, genel ticaret sisteminde ihracat yüzde 1,6 azalarak 20,8 milyar dolara gerilerken, ithalat yüzde 2,4 artarak 28,5 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı ise yüzde 14,8 artarak 7,8 milyar dolara yükseldi. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri'nde Şubat ayı verilerini açıkladı. Buna göre Şubat'ta genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 1,6 azaldı, ithalat yüzde 2,4 arttı.

Üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azalarak 20 milyar 761 milyon dolar, ithalat yüzde 2,4 artarak 28 milyar 533 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,0 artarak 41 milyar 921 milyon dolar, ithalat yüzde 5,9 artarak 57 milyar 235 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Şubat ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 2,3, ithalat yüzde 3,1 azaldı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2025 Şubat ayında yüzde 2,3 azalarak 19 milyar 577 milyon dolardan, 19 milyar 127 milyon dolara geriledi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Şubat ayında 1 milyar 209 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 2,7 azalarak 39 milyar 464 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 94,1 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI ŞUBAT AYINDA YÜZDE 14,8 ARTTI

Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artarak 6 milyar 767 milyon dolardan, 7 milyar 771 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Şubat ayında yüzde 75,7 iken, 2025 Şubat ayında yüzde 72,8'e geriledi. Dış ticaret açığı Ocak-Şubat döneminde yüzde 18,2 arttı.

Şubat ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,6 olurken, Şubat ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 72,7 oldu.

ŞUBAT'TA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Şubat ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 689 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 245 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 195 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 86 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 12 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,0'ını oluşturdu.

Ocak-Şubat döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 3 milyar 470 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 565 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 525 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 2 milyar 76 milyon dolar ile İtalya ve 1 milyar 977 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,1'ini oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 542 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 143 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 269 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 234 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,2'sini oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 1,3 azaldı. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 2,7 oldu.

Özel ticaret sistemine göre, 2025 yılı Şubat ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,0 azalarak 18 milyar 851 milyon dolar, ithalat yüzde 1,8 artarak 26 milyar 772 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 11,7 artarak 13 milyar 954 milyon dolardan, 15 milyar 580 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Şubat döneminde yüzde 72,7 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 71,0'a geriledi.