İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Nisan ayında 88,0 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2,0 puan azalarak, 2024 yılı Nisan ayında 86,0 oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ilişkin Dış Ticaret Endekslerini açıkladı.

İhracat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %1,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %4,0 azaldı, yakıtlarda %2,8 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,9 azaldı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %1,9 ARTTI

İhracat miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %5,3 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %1,0 azaldı, yakıtlarda %40,8 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,3 azaldı.

İthalat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %7,0 azaldı, yakıtlarda %6,0 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %6,7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,7 azaldı.

İthalat miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde ,2 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) ,4 arttı, yakıtlarda %0,7 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %7,2 arttı.

Bu arada mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Mart ayında 154,5 iken 2024 Nisan ayında %2,8 oranında azalarak 150,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Nisan ayında 146,4 iken 2024 yılı Nisan ayında %1,9 oranında artarak 149,3 oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %6,3 arttı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Nisan ayında 88,0 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2,0 puan azalarak, 2024 yılı Nisan ayında 86,0 oldu.