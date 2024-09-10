İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Temmuz ayında 90,0 olarak elde edilen dış ticaret haddi bu yıl 1,9 puan azalarak 88,1'e geriledi.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Temmuz ayına yönelik Dış Ticaret Endeksleri'ni açıkladı.

İhracat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,4 arttı, yakıtlarda yüzde 0,7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,0 azaldı.

İhracat miktar endeksi Temmuz'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 artarken, ithalat birim değer endeksi yüzde 3,1 artış kaydetti.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 10,5 AZALDI

Bu arada ithalat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 17,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,5 azaldı, yakıtlarda yüzde 4,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,1 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi de yüzde 1,6 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Haziran ayında 121,9 iken 2024 Temmuz ayında yüzde 3,9 oranında azalarak 117,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2023 yılı Temmuz ayında 143,1 iken 2024 yılı Temmuz ayında yüzde 13,2 oranında azalarak 124,2 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2024 YILI TEMMUZ AYINDA 88,1 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Temmuz ayında 90,0 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1,9 puan azalarak, 2024 yılı Temmuz ayında 88,1 oldu.