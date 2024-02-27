Endless Art Taksim’de sahnelenen "Dışarıda Hiçbir Şey Var!", izleyicileri eğlendirirken düşündürdü.İSTANBUL (İGFA) - Betül Arım'ın eşsiz performansıyla sahnelenen tek kişilik komedi oyunu, izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Endless Art Taksim’de gerçekleşen “Dışarıda Hiçbir Şey Var!”, izleyicileri eğlendirirken düşündürdü.

Arım'ın kendi yaşamından örnekler, hikayeler ve şiirlerle dolu performansı; bilinçaltının etkisini, ânda kalabilmeyi, sevgiyle yaşamanın gücünü ve hastalıkların nasıl aşılabileceğini eğlenceli bir dille aktardı. Gösterinin sonunda Arım, "Bugün yaşamınızın geri kalanının ilk günü, başka bir ben başka bir sen başka bir dünya mümkün! Dostumuz da düşmanımız da biziz, bizi bizden başka engelleyen yok, hayatla kavga etmek yerine onunla şarkı söyleyip dans edebiliriz, seçim sizin." sözleri ile seyirciye veda etti.