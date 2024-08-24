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Paylaşımda, Düsseldorf Başkonsolosluğu'nun iletişim bilgileri de verildi.

Bakanlığın destek merkezinden yapılan açıklamada, "Mevcut bilgilere göre Almanya’nın Solingen şehrinde dün (23 Ağustos) yaşanan saldırıda hiçbir vatandaşımız zarar görmemiştir. Gelişmeler Düsseldorf Başkonsolosluğumuz tarafından yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Solingen şehrinde düzenlenen bıçaklı saldırıda hiçbir Türk vatandaşının zarar görmediğini açıkladı. ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi , dün Almanya'da gerçekleştirilen saldırı olayında hiçbir Türk vatandaşının zarar görmediğini açıkladı.

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