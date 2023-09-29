İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketinin yakılmasına Dışişleri'nden sert tepki geldi.ANKARA (İGFA) - İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması eşliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketi yakıldı.

Provokasyona Türkiye'den tepki gecikmedi.

"TAHKİR EDİCİ BU EYLEMLERİN ÖNLENMESİNİ BEKLİYORUZ"

Skandal eyleme sert tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan aşağılık bir eyleme izin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz. İsveç'in tahkir edici bu eylemleri, gerek terör örgütlerinin devam eden propaganda faaliyetlerini önlemesi, Türk toplumunun temel beklentisidir." ifadelerine yer verildi.