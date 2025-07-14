DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Ankara Emekli Buluşması’nda DİSK-AR’ın “Türkiye’de Emeklilerin Durumu” raporunu paylaştı; emekli aylıkları ve sosyal adalet talepleri vurgulandı.Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - DİSK Emekli-Sen’in düzenlediği “Ankara Emekli Buluşması”'nda DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK-AR’ın hazırladığı “Türkiye’de Emeklilerin Durumu: Emekli Aylıkları, Emekli Sayıları ve Ayrılan Kaynaklar” raporu kamuoyuyla paylaşıldı.

Buluşmaya, DİSK Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, Karabağlar Şube Başkanı Şengül Yanar, MYK üyeleri, bölge temsilcileri ve çeşitli demokratik kitle örgütleri ile sendikalardan temsilciler katıldı.Çerkezoğlu, raporda emekli aylıklarının asgari ücretin altına düştüğünü, 5510 sayılı Yasa ile emeklilerin milli gelirden pay alamaz hale geldiğini belirtti.

Türkiye’de çalışan ve iş arayan emekli sayısının 8 milyona ulaştığını vurgulayan Çerkezoğlu, "Emekli aylıkları asgari ücret seviyesine yükseltIlsin. Adaletsizlikleri gideren bir intibak yasası çıkarılsın. Emekli aylıkları sadece enflasyona değil, büyümeden pay alacak şekilde hesaplansın. Emeklilerin sendikalaşma ve örgütlenme hakkı tanınsın" diyerek taleplerini yüksek sesle dile getirdi. Çerkezoğlu, “Tüm emeklileri DİSK çatısı altında sendikalı olmaya çağırıyorum” dedi.

İZMİR’DEN TUGAY VE YILDIR’A TEŞEKKÜR

Ege Bölgesi DİSK Emekli-Sen, Ankara buluşmasına katılım için otobüs desteği sağlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Belediye Başkan Yardımcısı Levent Yıldır’a teşekkür etti.

Yetkililer, “Toplumsal dayanışmanın güzel bir örneğini sergileyen Tugay ve Yıldır’a emek dostu yaklaşımları için minnettarız. Emeklilerin sesini duyurmaya devam edeceğiz” dedi.

Toplantıda, düşük maaşlar, artan yaşam maliyetleri, emeklilik sistemindeki adaletsizlikler ve sağlık hizmetlerine erişim sorunları ele alındı.