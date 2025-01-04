DİSKİ Genel Müdürlüğü, Çermik ilçesi İncilli Mahallesi’ne bağlı 650 nüfuslu Dallıkaya ve Başdönmez mezralarına su temini sağlayan kaynak suyunun debisini saniyede 2 litreden 6 litreye yükseltti.DİYARBAKIR (İGFA - Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) DİSKİ Genel Müdürlüğü, ilçelerde ve kırsal mahallelerde su sorununu tamamen çözüme kavuşturmak için yoğun çaba sarf ediyor. Altyapı çalışmalarına devam eden DİSKİ ekipleri, Çermik ilçesi İncilli Mahallesi’ndeki 500 nüfuslu 122 hanelik Dallıkaya Mezrası ile 150 nüfuslu 40 hanelik Başdönmez Mezrası’nda yaşayan yurttaşların içme suyu sorununu çözmek için harekete geçti.

650 yurttaşın su ihtiyacı karşılandı

Yurttaşların talebi üzerine DİSKİ ekipleri, Dallıkaya ile Başdönmez mezralarının su teminini sağlayan kaynağın debisini yükseltmek için ekskavatörle 20 gün boyunca çalışma yapıp saniyede 2 litre su sağlayan kaynağın debisini 6 litreye çıkartarak suyun akış hızını yükseltti. DİSKİ ekipleri yaptığı çalışma ile Dallıkaya ve Başdönmez mezralarına su temini sağlayan kaynağın debisini 2 litre/sn’den 6 litre/sn’ye yükselterek 650 yurttaşın su teminini daha hızlı karşılamasını sağladı.

Kalıcı çözüm için pompa alımı yapılacak

Çalışmayla ilgili bilgi veren DİSKİ yetkilileri, söz konusu mezralarda uzun vadeli bir çözüm geliştireceklerini ifade ederek, bu amaçla su kaynağının debisine uygun pompa alımı yapıp yurttaşlara uzun süreli sağlıklı ve kesintisiz içme suyu verileceğini vurguladı.