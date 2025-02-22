Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi öğrencilerine İçmesuyu Arıtma Tesisinde Dicle Barajı'ndan gelen ham suyun arıtım sürecini yerinde gözlemleme ve teorik bilgilerini pekiştirme imkânı sundu.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Su Tesisleri Daire Başkanlığına bağlı İçmesuyu Arıtma Tesisinde su arıtım süreçlerini yerinde görmek ve teorik bilgilerini pekiştirmek isteyen lise öğrencilerine bir deneyim yaşattı.

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri ve kimya öğretmenleri DİSKİ Genel Müdürlüğü Tesisler Daire Başkanlığı İçmesuyu Arıtma Tesisine kimya dersi kapsamında bir eğitim gezisi düzenledi.

Arıtma tesisindeki işlemler detaylı anlatıldı

Eğitim gezisinde, İçmesuyu Arıtma Tesisi İşletme Şefi M. Salih Ökmen, Dicle Barajı’ndan gelen ham suyun tesis içerisindeki yolculuğunu detaylarıyla anlattı. Öğrenciler, ham suyun debi ölçümünden başlayarak havalandırma, ön klorlama, durultucular ve filtreleme işlemlerine kadar uzanan arıtma sürecini yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Tesis içinde düzenlenen bilgilendirme turunda; koagülasyon, flokülasyon ve dezenfeksiyon gibi kimyasal işlemlerin yanı sıra suyun şehir şebekesine dağıtımının SCADA odasındaki teknolojik izleme sistemleriyle nasıl kontrol edildiği de ayrıntılı bir şekilde aktarıldı.