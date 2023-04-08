Türkiye’de yayın hayatına başlayalı yaklaşık 10 ay olan Disney+, lansmanda duyurduğu sürpriz isim Tarkan ile çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Tarkan’ın Disney+ izlerken görüldüğü filmde, megastar izlediklerinin de etkisiyle kendini çok farklı sahnelerin içinde hayal ediyor ve izleyenleri Disney+ evreninde romantik komedi, aksiyon, belgesel ve bilim kurgu içeriklerinin başrolünde olduğu bir yolculuğa çıkarıyor.

Tarkan’ın çok konuşulacak performansıyla izleyicilere “Disney+ ile bambaşka dünyaları keşfet” diyen, TBWAIstanbul ve Disney+ ekipleri tarafından hazırlanan reklam filmi yayında. Filmin yönetmenliğini DUAL olarak tanınan Boran Güney ve Erhan Yürük ikilisi üstlenirken, prodüksiyonunu Public gerçekleştirdi.