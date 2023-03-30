Sanat, medya ve basın dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen “5. OnurAkayMedya Yılın Dijital Altın Ödülleri” sahiplerini buldu.İSTANBUL (İGFA) - 2013 yılında yayın hayatına başlayan OnurAkayMedya, 10. kuruluş yıldönümünü alanında başarılı sanatçıları ve gazetecileri 5. kez ve 10. yılına özel “Altın” ödüllerle ödüllendirerek kutladı.

Kültür ve sanat ödülleri jüri başkanlığını usta sanatçı ve öğretim görevlisi Nilgün Acar Onat, basın, medya ve magazin ödülleri jüri başkanlığını ise ünlü yapımcı ve magazin yorumcusu Erol Köse üstlendi.

Türkiye’de özellikle Türk sanat müziğinin “Oscar Ödülleri” olarak kabul edilen 5. OnurAkayMedya Yılın Dijital Altın Ödülleri’nde, “Müzeyyen Senar Büyük Ödülü” Diva Bülent Ersoy’a layık görüldü.

Değerli sanatçılar, şairler, bestekârlar, oyuncular, gazeteciler, yazarlar ve büyük hocalardan oluşan jüri, Diva’yı Elmas Plak’la ödüllendirildi.

Ersoy, Türkiye’de “Elmas Plak” alan ilk sanatçı oldu. “Dalida” adıyla bilinen ve Fransız müziğinin divası olarak nitelendirilen Iolanda Cristina Gigliotti, dünyada “Elmas Plak” verilen ilk sanatçı olarak biliniyor.

GÖNÜL YAZAR’A YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ!

“Altın Plak” ve “Altın Mikrofon” gibi nostalji olmuş ödüllerin, Türkiye’de yeniden alanında başarılı sanatçılara verildiği OnurAkayMedya ödüllerinde, Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görülen usta sanatçı Gönül Yazar’a da “Altın Plak” verildi.

Altın Mikrofon’la ödüllendirilen opera sanatçısı Murat Karahan “Yılın Sanatçısı” seçilirken, Altın Oscar’la ödüllendirilen İlhan Şen ise “Yılın Oyuncusu” oldu.

Nilgün Acar Onat, Melihat Gülses, Ayşe Mine, Onur Akay, TRT Ankara Radyosu Şefi İpek Dereli, bestekârlar Osman Babuşçu ve Erol Bingöl gibi usta sanatçıların da jüri üyesi olduğu ve unutulmaz şarkıların bestekârı Erol Sayan’ın jüri başkanlığında verilen “Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça Sanat Ödülü” de Türkiye’de ilk kez verildi.

Ödüle beste dalında ünlü şarkıların bestekârı Bilge Özgen, ses dalında ise usta sanatçılar Meral Uğurlu ve Münip Utandı layık görüldü. “Şef Süheyla Altmışdört Büyük Ödülü”, hâlâ hayatta olan ve “Hocaların Hocası” unvanına sahip olan Şef Süheyla Altmışdört’ün jüri başkanlığında belirlendi ve Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu emekli şefleri Ender Ergün, Fatih Salgar ve şimdiki şefi Mehmet Güntekin Altın Baton’la ödüllendirildi. “Cemal Safi Şiir Ödülü” şair Vural Şahin’in, “6 Aralık Türk Sanat Müziği Günü Özel Ödülü” ise İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı öğretim görevlisi ve Türk sanat müziği sanatçısı Gülşah Sönmez’e verildi.

Türk sanat müziği sanatçısı Murat Seçkin’in yorumladığı, sözleri şair Hüseyin Balkancı’ya, bestesi ise TRT sanatçısı Cengizhan Sönmez’e ait olan “Bir Yudum da Sevmedin mi? isimli eser ise “Yılın Şarkısı” seçildi.

Pandemi dönemi öncesi 4 kez görkemli törenlerle verilen ödüller, bu sene Kahramanmaraş depremleri nedeni ile törensiz ve dijital olarak sahiplerine verildi. Tören ve ödül yapım masrafları ise sponsor firma tarafından depremzedelere yardım olarak gönderildi.

Ayrıca, “Altın Plak” alan sanatçıların albümlerinde yer alan ve jürinin belirlediği klipsiz 3 şarkının, OnurAkayMedya ödüllerinin ana sponsoru ve film yapımcısı Zeki Sincar tarafından ücretsiz bir şekilde kliplendirileceği ve Türk sanat müziğine katkı amaçlı sanatçılara armağan edileceği açıklandı.