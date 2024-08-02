Diyabet, dünya çapında hızla büyüyen bir sağlık krizi haline geldi. Prof. Dr. Serdar Ceylaner, diyabetin yayılma hızının alarm verici olduğunu ve küresel sağlık sistemleri üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu belirtti.İSTANBUL (İGFA) - Diyabet, dünya çapında hızla büyüyen bir sağlık krizi haline geldi. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre, 2023 itibarıyla yarım milyardan fazla insan diyabetle yaşıyor. Bu sayı, 2045 yılına kadar 693 milyon yetişkine ulaşabilir.

Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Nadir ve Tanısız Hastalıklar Komisyonu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Ceylaner, diyabetin 2045 yılına kadar 693 milyon yetişkini etkileyeceğini açıkladı. Diyabetin dünya çapında en hızlı büyüyen hastalıklardan biri olduğuna dikkat çeken Ceylaner, “Dünya çapında yarım milyardan fazla insan diyabetle yaşıyor, bu da dünyadaki yetişkin nüfusun yüzde 10,5'inden fazlasının artık bu rahatsızlığa sahip olduğu anlamına geliyor.” dedi.

2023’DE DİYABETİN TEŞHİSİ İÇİN 453 MİLYAR DOLAR HARCADIK

Diyabetin yalnızca sağlık üzerinde değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal alanlarda da büyük etkileri var. 2017 yılında teşhis edilen diyabetin tahmini toplam maliyeti 327 milyar dolardı ve bu maliyet 2023 yılı itibarıyla 453 milyar dolara yükseldi. Bu maliyetin büyük bir kısmı doğrudan tıbbi harcamalar ve azalan üretkenlikten kaynaklandığına dikkat çeken Prof. Dr. Ceylaner, “Diyabet, bireylerin yaşam kalitesini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda ekonomik verimliliği de olumsuz etkiliyor” dedi.

Diyabetin yayılmasında genetik faktörlerin önemli bir rol oynadığını vurgulayan Prof. Dr. Ceylaner, “Bazı genetik faktörler, insülin direncini artırabilir veya insülin üretimini azaltabilir. Bu faktörler diyabet riskini artırır ve bazı kişilerde diyabetin temel nedeni olabilir” dedi. Genetik testlerin, diyabet teşhisi konmuş bireylerin tedavi planlaması ve yaşam tarzı değişiklikleri açısından kritik bilgiler sunduğunu belirtti.

KÜRESEL DİYABET KRİZİNE KARŞI ACİL EYLEM GEREKİYOR

Diyabetin, dünya genelinde hızla yayılan ve milyonlarca insanı etkileyen ciddi bir sağlık sorunu haline geldiğini kaydeden Prof. Dr. Ceylaner, diyabetin yayılmasını durdurmak ve yönetmek için global sağlık politikalarının ve bireysel farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekiyor. "Diyabetin yayılmasını kontrol altına almak için, sağlıklı yaşam tarzı teşvik edilmeli, genetik testler daha yaygın hale getirilmeli ve erken teşhis için gerekli altyapı oluşturulmalıdır" diyen Prof. Dr. Ceylaner, bu alanda acil eylem planlarının uygulanmasının gerekliliğini vurguladı.

Genetik yatkınlıkları belirlemek için daha fazla insanın genetik testlerden yararlanması gerektiğini söyleyen Ceylaner, bu sayede risk altında olan bireylerin daha erken bir aşamada tespit edilebileceğini ifade etti.