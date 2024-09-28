Son yıllarda diyabet hastalığı dünya genelinde hızla artmaya devam ediyor. Türkiye'de de bu kronik hastalık, her geçen gün daha fazla kişiyi etkisi altına alıyor.BURSA (İGFA) - Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de diyabet hastalığı görülme oranı artış gösterdi. Türkiye'de bu kronik hastalık, her geçen gün daha fazla kişiyi etkisi altına alıyor.

Hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız beslenme ve obezite gibi faktörlerin bu artışta önemli bir rol oynadığını belirten uzmanlar, "Diyabet, kalp hastalıkları ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle erken tanı ve düzenli tedavi büyük önem taşıyor" diyerek vatandaşları sağlıklı yaşam alışkanlıklarına yönelmeye davet ediyor.

Diyabet hastası olmamak için sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek gerektiği vurgulayan uzmanlar, şeker ve işlenmiş gıdaları sınırlamak, haftada en az 150 dakika orta düzeyde egzersiz yapmak, ideal kiloyu yakalamak ve stres yönetimi kontrol etmek gibi alışkanlıkların diyabeti önlemede etkili olabileceğini ifade ediyor.