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Akçakoca Merkez Camisinde Cuma Namazı Erbaş tarafından kıldırıldı.

DÜZCE (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş özel bir programa katılmak için Düzce'nin Akçakoca İlçesi'ne geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Düzce'de bir dizi programa katıldı. Sefer DEMİR / Haberozel.com.tr

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