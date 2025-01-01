Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, mübarek üç ayların başlaması ve Regaib Gecesi ile ilgili mesaj yayımladı.ANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yayınladığı mesajında, mübarek vakitleri hayırların fethine ve şerlerin define, Müslümanların birlik ve beraberliğine, yeryüzünün barış ve huzuruna vesile kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz etti.

İnanç, kültür ve medeniyetimizde özel bir anlamı bulunan rahmet, bereket ve mağfiret iklimi üç aylara yeniden kavuşmanın sevinç ve heyecanını yaşadıklarını belirten Prof. Dr. Erbaş, 2 Ocak Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece de mübarek Regaib Gecesi’ni idrak edileceğini söyledi.

Başkan Erbaş, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan mübarek üç ayların başlaması ve Regaib Gecesi ile ilgili yayımladığıı mesajında, şunları kaydetti:

"Bu bereket ikliminde hep birlikte ellerimizi Rabbimize açarak O’ndan affımızı isteyelim. Kitabımızla olan bağımızı, nimetlere karşı şükrümüzü, helal ve harama karşı duyarlılığımızı, ömrümüzle arzularımız arasındaki ilişkiyi bir kez daha gözden geçirelim. Ailemize, akrabalarımıza, çevremize ve hayatı paylaştığımız tüm varlıklara karşı sorumluluklarımızı yeniden tefekkür edelim. Rabbimize imanımızı ziyadeleştirecek, sadakatimizi pekiştirecek, kulluğumuzu güzelleştirecek, muhabbet ve kardeşliğimizi güçlendirecek amellerle bu eşsiz vakitleri en güzel şekilde ihya edelim.

Bu vesileyle milletimizin ve tüm İslam aleminin üç aylarını ve Regaib gecesini tebrik ediyorum. Bu mübarek vakitleri hayırların fethine ve şerlerin define, Müslümanların birlik ve beraberliğine, yeryüzünün barış ve huzuruna vesile kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum."