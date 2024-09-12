Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Prof. Dr. Ali Erbaş’ın ikamet ettiği konutla ilgili çıkan asılsız haberler üzerine açıklama yaparak, konuta ilişkin bütün iş, işlem ve ihtiyaçların Kamu Konutları Yönetmeliği'ne göre yerine getirildiğini bildirdi.ANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın ikamet ettiği konut ile ilgili bazı basın organlarında yayınlanan asılsız haberler üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan resmi açıklama geldi.

Söz konusu konutun 2005 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı makamına tahsis edilerek, o tarihten bu yana Diyanet İşleri Başkanları'nın bu konutta ikamet ettiği anımsatılan açıklamada, "Dolayısıyla 2017 yılında göreve başlayan Prof. Dr. Ali Erbaş, aynı konutta ikamet eden üçüncü Diyanet İşleri Başkanıdır. Konuta ilişkin bütün iş, işlem ve ihtiyaçlar 23.09.1984 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 84-8345 sayılı Kamu Konutları Yönetmeliğine göre yerine getirilmektedir. Söz konusu haberde yer alan ayrıntılı bilgilerin tamamı gerçek dışıdır. Kamuoyunu yanıltmak ve Diyanet İşleri Başkanının şahsında Diyanet İşleri Başkanlığı kurumuna yönelik olumsuz algı oluşturmak için yapılan art niyetli ve maksatlı haberlerdir. Bu yalan haberleri yapanlar ve yayanlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.