Kahramanmaraş depreminde Diyarbakır’da hasar gören binalardan biri olan Kayapınar ilçesindeki Diyar GAP Sitesi belediye ekiplerince yıkılıyor.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Depremde hasar gören binalar arasında yer alan Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'ndeki Diyar GAP sitesi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkılıyor.

Hatırlanacağı gibi, Diyar GAP sitesinin A blok kısmının bir bölümü 5 Nisan'da meydana gelen çökmesi dolayısıyla vatandaşların ihbarıyla AFAD ve Sağlık ekipleri başta olmak üzere güvenliği sağlamak amaçlı emniyet güçleri sevk edilmişti.

İncelemeler sonrasına site tamamen boşaltılırken, çevresinde de güvenlik önlemleri alındı.

Diyar GAP sitesinin geriye kalan kısmının yıkım işlemlerinin bugün Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tamamlanacak.