Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan, kent estetiğine uygun olmayan metruk yapıların yıkımı için çalışmalar başlatıldı.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Muradiye 23, Fatih 17, Alipınar 2, Şeyh Şamil 3, 5 Nisan 4, Yunus Emre 8, Körhat 8, Kaynartepe’te mahallelerin de 25 olmak üzere toplam 90 metruk yapının yıkımı için ihale yaptı.

İhale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte metruk yapıların yıkımına başlanacağı öğrenildi.

Yapılardan çıkan molozlar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hafriyat Depolama Sahası’na taşınarak bertaraf edileceği bildirildi.