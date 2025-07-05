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Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, trambolin, futbol, tırmanma duvarı, mantar evi, basketbol, eğlenceli yarışmalar ve spor aktiviteleri yapıldı.

Kayapınar Belediyesi ile birlikte gerçekleştirilen şenliğe, mahalledeki çocuklar katıldı. Çocukların karşılanması ile başlayan etkinlikte eğitmenler programın tanıtımı yaparak çocukları oyun alanlarına yönlendirdi.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kayapınar Belediyesi, Baykara Mahallesi’nde “Çocuk Spor Şenliği" düzenledi.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının kırsal mahallerde yaşayan çocuklara yönelik düzenlediği etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda Kayapınar ilçesi Baykara Mahallesi’nde "Çocuk Spor Şenliği" düzenlendi.

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