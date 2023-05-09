Diyarbakır’ın Bismil ilçesin de yer altına bağlı olan elektrik panosu alevler için de yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların görüntülediği yangın kısa süre içerisinde söndürüldü.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Alınan bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Dumlupınar Mahallesi'nde 802. Sokak'ta meydana geldi.

Yer altına bağlı olan elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler çıkan yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alarak söndürdü.