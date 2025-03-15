Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımın rahat, konforlu ve güvenli olabilmesi amacıyla 51 yeni otobüs alımı için gerekli işlemleri başlattı. 2025 yılı içinde firmadan teslim alınacak otobüsler, halkın hizmetine sunulacak.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 330 olan araç filosunu genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Meclisi, halkın güvenilir, konforlu ve hızlı bir ulaşım imkânına kavuşması amacıyla otobüs sayısını artırma kararı aldı. Daha önce 14 otobüs alımı için gerekli işlemler yapılırken, söz konusu otobüslerin teslim edilmesi bekleniyor.

51 yeni otobüs için sipariş verildi

Büyükşehir Belediyesi, 14 otobüsün yanı sıra 51 yeni otobüs daha almak için işlemler başlattı. Siparişi verilen 51 otobüsün 2025 yılı içinde peyderpey firma tarafından Büyükşehir Belediyesine teslim edilecek.

Yeni alınacak otobüsler hakkında bilgi veren Ulaşım Dairesi Başkanı Temel Cengiz, toplu ulaşımdaki sorunları çözmek için çalışmalarını sürdüklerini vurgulayarak, “Toplu ulaşımdaki sorunları çözme adına adımlar atılmakta. İlk etapta 14 otobüs alındı. Bu otobüslerin paraları yattı. Otobüsler en kısa sürede filomuza dâhil olacak. 51 otobüsün daha alımı gerçekleştirildi. Peyderpey ücretleri yatırıp halkımızın hizmetine sunulacak. Böylelikle toplu taşımadaki sorunlar giderilip yurttaşlarımıza konforlu ve erişilebilir hizmet sunulacak” diye konuştu.