Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 5 yıllık Stratejik Plan hazırlığı kapsamında sokaklarda stantlar açarak halkın taleplerini dinliyor.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, 2025-2029 Stratejik Planının hazırlığına 17 ilçede halk, muhtarlar, sivil toplum örgütleri, belediye eş başkanları ve meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarını dahil etmek amacıyla başlattığı toplantılar ve çalışmalar sürüyor. Yapılacak çalışmalar sonucu toplanacak öneri ve talepler üzerinden 5 yıllık Stratejik Plan hazırlanacak.

Bu çalışmalar kapsamında Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü de kentin çeşitli noktalarında stantlar açarak halkın beklentilerini soruyor.

Proje kapsamında Sur, Kayapınar, Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde 4 gün boyunca gündüz ve akşam kurulan stantlarda halkın talepleri alınıyor. Talep ve dilek formu stantlarının kurulduğu noktalar ise şöyle; “Koşuyolu Parkı, Ulu Cami önü, Parkorman, Sanat Sokağı, Newroz Park, Gazi Caddesi, Park 75, NİNOVA AVM, Yeni Kapı Sokak, WİNSTON AVM, Ekinciler Caddesi, Göletli Park, On Gözlü Köprü, Ceylan AVM, Forum AVM.”