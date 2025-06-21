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Kararın ardından harekete geçen Ulaşım Daire Başkanlığı, yurttaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımı için otobüs seferlerini devreye aldı. Eğil-Kalecik arasında hizmet verecek otobüs, bugünden itibaren seferlerine başladı.

Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan kararla, kent merkezinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Dicle Havzası’nın kirlenmesini önlemek amacıyla Dicle Baraj Gölü üzerindeki fosil yakıtlı araçların kullanımı yasaklandı. Bu kapsamda feribot seferlerine son verildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin içme suyu havzasını korumak amacıyla Dicle Baraj Gölü üzerindeki feribot seferlerini kaldırdı.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır'da fosil yakıtlı araçların gölde çalışmasını yasaklayan kararın ardından mağduriyet yaşanmaması için Eğil-Kalecik hattında otobüs seferleri başlatıldı.

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