Diyarbakır’ın Ergani ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yaya ve motorlu ekipler ilçe güvenliğini sağlamak için devriye attı.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde genel güvenlik ve asayişin etkin bir şekilde sağlanması amacıyla halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde devriyeleri arttırdı.

Ergani Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ilçede pazar yerlerinde, mağaza ve dükkanların yoğun olarak bulunduğu ana arterlerde, otobüs duraklarında, umuma açık yer ve istirahat yerlerinde ve benzeri yerlerde gelebilecek hırsızlık, kapkaç, yankesicilik, dolandırıcılık ile ilgili olayların önlenmesi, suç işleme hazırlığında olan şahıslara karşı caydırıcı faaliyet ve etkinliğinin arttırılması, aranan şahısların yakalanması için yaya ve motorize devriye emniyet tedbirleri uygulandığı duyuruldu.