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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Bulvarında ekonomik ömrünü tamamlayan altyapıyı yenileme çalışmalarına başladı.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Fırat Bulvarının Polatlar ve 15 Temmuz Şehitler Parkı kavşağı arasında kalan kısmında kanalizasyon şebekesi yenileme çalışması yapıyor.

Aşırı yağışlarda olumsuzluk yaşanmaması ve yolun çevresindeki binaların bodrum katlarına su baskını gerçekleşmemesi için bölgeye 185 metre betonarme kanalizasyon şebekesi döşeniyor.

Çalışmaları inceleyen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, zamanla zarar gören kanalizasyon şebekesini yenileme işini en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini aktardı.

Kanalizasyon şebekelerin bakım, onarım ve yapım çalışmalarının kent genelinde devam ettiği belirten Tutşi, şunları ifade etti:

”DİSKİ Genel Müdürlüğü olarak altyapı projelerimiz sürüyor. Hemşehrilerimizin sağlığını korumak için içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekelerimizde bakım ve onarım çalışmalarını gece gündüz demeden yapıyoruz. Ekiplerimiz, sorun teşkil eden bu bölgemizde çalışmalarına devam ediyor, çalışmaların tamamlanmasıyla beraber bu bölgemizde su baskınlarının önüne geçilecek.’’