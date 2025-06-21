Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (DBŞT)’nun düzenlediği Gezici Çocuk Tiyatro Günleri, çocukların heyecanı ve coşkusuyla başladı.DİYARBAKIR (İGFA) - Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, kültür ve sanat etkinliklerine ulaşmakta zorluk çeken kırsal ilçe ve mahallelerdeki çocuklar için düzenlediği 2. Gezici Çocuk Tiyatro Günleri’nin açılışı yapıldı.

Çand Amed Kültür Kongre Merkezi önünde buluşan Mordem Sanat, Mavi Mask, Sosyal Oyun Sokakta’nın (SOS) jonglör (sirk sanatçılığı) grupları, çocuklarla birlikte açılışın yapılacağı Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’na yürüdü.

Çocuklar doyasına eğlendi

Şarkılar ve danslar eşliğinde yürüyerek renkli görüntülere sahne olan gruplar, yolda rastladıkları çocukları da korteje kattı. Çok sayıda çocuğun aileleriyle birlikte katıldığı açılışta, çocuklar oyuncuların performansları eşliğinde dans edip, şarkılar söyleyerek doyasıya eğlendi.