Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan itfaiye personeline baca yangınları ve müdahale yöntemlerine dair eğitim verildi.

DİYARBAKIR (İGFA) - İtfaiye Daire Başkanlığı, baca yangınlarının önüne geçmek ve halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından destek vermesi talep edilen bir eğitmen, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan personellere baca temizliği konusunda eğitim verdi.

3 günlük eğitim verildi

3 günlük eğitim programında itfaiye personeline bacaların fiziki durumları, montaj şekilleri, çalışma prensipleri, kirlenme aşamaları, yangın durumunda başlıca riskler, temizlenme yöntemleri ve muhtemel baca yangınlarını söndürme prensipleri ile alınması gereken önlemler anlatıldı.

Eğitimde ayrıca personele, il genelindeki bacaların temizlenmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından yetki verilen firmaların yaptıkları temizlik çalışmalarının denetim mekanizması ile yeni geliştirilen baca temizleme araç ve teknikleri de anlatıldı.