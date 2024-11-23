Diyarbakır Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, Bağlar ve Yenişehir’deki kafe ve kıraathanelerde broşür dağıtarak, kadına yönelik şiddette dikkat çekti.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle ilçe belediyeleriyle ortaklaşarak başlattığı ve bir yıl sürecek olan “Sözümüz bitmedi, şiddeti birlikte durduracağız” kampanyası kapsamında düzenlenen etkinlikler sürüyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Yenişehir ve Bağlar belediyelerinin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlükleri, Yenişehir ilçesi Sanat Sokağı ile Bağlar ilçesi Şeyh Şamil ve Yunus Emre mahallelerindeki kafe ve kıraathanelerde bulunan yurttaşlara broşür dağıtarak kadına yönelik şiddete dikkat çekti.

Çalışmaya, Bağlar Belediyesi Eş başkanı Leyla Ayaz, Yenişehir Belediyesi Eş Başkanı Safiye Akdağ, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Özden Gürbüz Sümer ile meclis üyeleri katıldı.

Etkinlikte yapılan konuşmalarda, kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olduğu belirtilerek, şiddetin son bulması için her yurttaşın sorumluluk alması gerektiği vurgulandı.