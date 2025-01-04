Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kulp ilçesinin dağlık bölgelerinde yağışla birlikte yamaçlardan düşen kayalar ve toprak nedeniyle kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kar yağışıyla birlikte Kulp ilçesine bağlı Aygün Mahallesi’nde yamaçlardan düşen kayalar ve toprak kayması nedeniyle kapanan yolu açmak için iş makineleri ile çalışma başlattı.

Kulp Belediyesinin de destek verdiği çalışmada ekipler, yola düşen kaya parçaları ile toprağı iş makineleriyle temizledi. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sayesinde kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda süreklilik sağlamak amacıyla çalışmalarına devam edecek.