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Yapılan operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu maddenin yanı sıra ruhsatsız silahların da ele geçirildiği kaydedildi.

Bergama Togg için karar aldı!

Bergama Togg için karar aldı!

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen 116 operasyonda 140 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan şüphelilerden 51'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır’da narkotik operasyonlarda 51 kişi tutuklandı. Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Diyarbakır’da Mart ayı içerisinde yapılan narkotik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 51 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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