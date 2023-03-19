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Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ihtiyacı olan mahallelerde içme suyu dağıtımında Şanlıurfalılara hizmet sunuyor.

Kabine toplanıyor... Ana gündem deprem ve seçim!

Kabine toplanıyor... Ana gündem deprem ve seçim!

Şanlıurfa bölgesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel felaketi nedeniyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi görevlendirdiği 40 personel, 7 arazöz, 2 vidanjör, 3 İtfaye aracı, 36 motopomp, ekswator ile temizlik ve bakım çalışmalarına destek veriyor.

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