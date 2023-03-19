Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa’da meydana gelen sel felaketinin ardından destek amacıyla bölgede çalışmalar yürütüyor.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa’da çalışmalarını sürdürüyor.
Şanlıurfa bölgesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel felaketi nedeniyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi görevlendirdiği 40 personel, 7 arazöz, 2 vidanjör, 3 İtfaye aracı, 36 motopomp, ekswator ile temizlik ve bakım çalışmalarına destek veriyor.
Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ihtiyacı olan mahallelerde içme suyu dağıtımında Şanlıurfalılara hizmet sunuyor.