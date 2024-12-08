Diyarbakır'da kırsal mahallelerde görev yapan müzik öğretmenlerinden oluşan koro, öğretmenlerin ve öğrencilerin motivasyonunu arttırmak amacıyla "köy konserleri turnesi"ne çıkacak.ANKARA (İGFA) - Diyarbakır'da Silvan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'nce kırsal mahallelerdeki öğretmenlerin ve öğrencilerin motivasyonunu arttırmak amacıyla "Sanat Kırsalla Buluşuyor" projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde görev yapan 16 müzik öğretmeninin yer aldığı bir koro oluşturuldu.

Koroda yer alan müzik öğretmenleri boş zamanlarında ilçe merkezindeki kültür merkezinde bir araya gelerek çalışma yürütüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre koroda müzik öğretmenleri sazdan bateriye, neyden gitara birçok enstrüman çalarak şehit müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ile özdeşleşen "Magosa Limanı", Aşık Veysel'in "Benim Sadık Yârim Kara Topraktır" ve Diyarbakır'ın anonim türkülerinin yer aldığı parçaları seslendiriyor.

İlk konserlerini 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde meslektaşları için veren koro, "köy konserleri turnesi" için hazırlıklarını sürdürüyor.

Öğretmenler, ayrıca kendi okullarında yeteneklerini keşfettikleri öğrencilerine konserlerde sahne şansı verecek.

İlçeye bağlı kırsal Bayrambaşı Mahallesi'nde Şehit Abdulselam Dikici İmam Hatip Ortaokulunda iki yıldır müzik öğretmenliği yapan İlhan Gelturan, "Sanatı kentten köye taşıyoruz. Koroyla onların ayağına gideceğiz, müziği köylere taşıyacağız. Koro bize de sosyallik katıyor. Öğretmen arkadaşlarımızla kaynaşıyoruz. Okuldan artan zamanlarımızda bir araya gelip müzik yapma şansı buluyoruz. Müziğin birleştirici bir dili var. Öğretmen mutluysa öğrenci de mutludur. Öğrencilerimizle, velilerimizle buluşacağız. Velilerin de hoşuna gidecektir bu. Bizler kaynaşacağız ve müziğin birleştirici diliyle bir arada bulunacağız." diye konuştu.