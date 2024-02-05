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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada etkin, verimli ve konforlu ulaşım hizmetinin vatandaşlara sunulması amacıyla alımı yapılan 10 yeni otobüsü törenle hizmete aldı.DİYARBAKIR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Doğalgazlı Otobüs park alanında yapılan programda konuşan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, Diyarbakır için güzel bir hizmeti daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Vali Su, konuşmasında “Diyarbakır’ımızda her alanda çok önemli hizmetleri hem büyükşehir belediyesi hem valilik olarak gerçekleştiriyoruz. Altyapıda, üstyapıda, eğitimde, sağlıkta, tarımda, ticarette, organize sanayi bölgelerinde, gençlik spor hizmetlerinde her alanda çok önemli hizmetleri sizlerle paylaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Son bir yılda 35 yeni otobüsün araç filosuna katılımı ile toplam 330 otobüsün hizmet vermeye devam edeceğini belirten Vali Su, otobüslerin vatandaşların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda güzergâhlarda çalıştırılacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi’nin yeni hizmete aldığı otobüslerle toplu taşımanın rahatlayacağını vurgulayan Vali Su, konuşmasına şöyle devam etti:

“Kaliteli ve konforlu bir ulaşım sağlamak amacıyla, engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduk. Bu nedenle otobüslerimizi engelli erişimine uygun hale getirdik ve aynı zamanda tüm otobüslerimizde dijital dönüşümü gerçekleştirdik. Her otobüsümüzde sesli anons sistemi var. Banka kartı ve abonman kart ile binme, mobil uygulamayı indirdiğiniz zaman tüm hat hareketleri izleme, saatleri görebilme imkanı var. Akıllı duraklarımız, QR kod uygulamamız var. Otobüslerimizi Türkiye Kart kullanımına hazır hale getirdik.”

2023 yılında belediyeye ait toplu taşımaya kazandırılan otobüsler ile halk otobüsü ve minibüs sayısının artmasıyla toplu taşımada 5 bin 700 koltuk kapasitesi arttırılmış oldu.

Vali Su, şehir içi toplu taşımayı rahatlatmak için mevcut hatlara ilaveten son bir yıl içerisinde 26 yeni hat ile 230 kırsal mahalleye hizmet sunduklarını aktardı.

Trafiği rahatlatmak için yapılan çalışmalara da değinen Vali Su, "99 kavşakta sinyalizasyon hizmeti yaptık. 54 kavşak akıllı trafik sistemine sahip. 6 kavşakta yeşil dalga imkânı var. 17 ilçemizde 16 bin trafik levhasını yaptık ve astık. 1750 kilometre yol çizgisi çektik. 2 bin metre hız kesici kasis yaptık. Merkezde tüm okullarımızda çocuklarımızın güvenliği için kasisler yaptık.” dedi.

“VATANDAŞLARIMIZ İÇİN GECE GÜNDÜZ TÜM EKİPLERİMİZ İLE ÇALIŞIYORUZ”

Vatandaşın talebine göre hareket ettiklerini belirten Vali Su, şunları ifade etti:

“33 A tipi durak, 220 kırsal durak olmak üzere toplam 253 durağın yapımını tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Vatandaşlarımız için gece gündüz tüm ekiplerimiz ile çalışıyoruz. Onların mutluluğu huzuru bizim mutluluğumuz huzurumuz. Bu anlamda tüm ekiplerimiz ile beraber bu hizmetlerin daha iyi hale gelmesi için çalışmaya gayret ediyoruz. Hizmete alacağımız bu yeni otobüslerimizin de ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. ”

Konuşmaların ardından Vali Su ve beraberindekiler otobüsleri inceledi, teknik personelden bilgi aldı.

Programa, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Sait Yaz, AK Parti MKYK Üyesi Ali Karakaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, daire başkanları ve kurum müdürleri katıldı.