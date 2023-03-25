Diyarbakır’da dün başlayan sağanak yağışın hafta sonu da devam edeceği bilgisi üzerine Diyarbakır Valiliğinden vatandaşlara su baskınlarına ilişkin dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.DİYARBAKIR (İGFA) - Konuya ilişkin Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, dün başlayan sağanak yağışların bugün ve yarın da devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, 26 Mart Pazar gününe kadar sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli olunmasını istendi.