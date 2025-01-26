DİTAM'ın "Yerel Hizmetleri İzleme Ağı" toplantısına katılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, kenti hep birlikte kalkındıracaklarını belirterek şubat ayında Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı kuracaklarını duyurdu.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (DİTAM) "Sivil toplum gözünden yerel seçimlerden bugüne belediye faaliyetleri" konulu buluşması kapsamında kentteki bir otelde düzenlenen "Yerel Hizmetleri İzleme Ağı" toplantısına katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan DİTAM Yürütme Kurulu Başkanı Mesut Azizoğlu 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bugüne Diyarbakır’daki belediyelerin uygulamalarını, sivil toplum örgütleri ve başkanlarla birlikte değerlendirmeyi ve kente dair mevcut durumun tespitini yapmayı amaçladıklarını kaydetti.

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun ise şehrin ve toplumun geleceği için insanların nasıl bir yönetime ihtiyaç duyduklarını tartıştıklarını belirtti.

Bu nedenle söz konusu toplantıyı önemsediklerini belirten Hatun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Buranın bir güç olacağına inanıyoruz ve bu gücü en iyi, en hızlı hizmeti vermek için kullanacağız. Nitekim 9 ayımız doldu. Bir belediye için 9-10 ay çok uzun bir süre ve çok çabuk geçiyor. Bu şehirde 9-10 ayda neler değişti, bu şehirde politik, ekonomik ve sosyal anlamda neler değişti? Bazı şeyler apaçık ortada, bir o kadar da görünmeyenler var. Bu şehrin bütün birleşenleriyle birlikte bütün planlarımızı hazırlayacağımıza, söz sahibi olan herkesi dinleyeceğimize söz verdik. Stratejik planımızı bu temel üzerine kurduk. 5 yıllık bir plan yaptık. Çok güçlü bir stratejik plan oluşturuldu."

Kayyımın yarattığı çürümeye çözüm bulmaya çalıştıklarını kaydeden Eş Başkan Hatun, "Su, kanalizasyon vb. gibi siyasete konu olmayan belediye hizmetlerini çok iyi bir seviyeye getirdik. Şehirde neye dokunsak elimizde kalıyordu, dehşet bir çürümüşlük vardı; şehir şehir olma özelliğini yitiriyordu. Bu durum sadece teknik alanda değil, psikolojik alanda da geçerliydi. Şehir birkaç yıl daha kayyımların elinde kalsaydı şehir statüsünü kaybedecekti. Bu 9-10 aylık süreçte yıkılanı, yapılmayanı, yok edilmiş olanı yeniden inşa ettik. Bundan sonra halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Şehrin alt yapı ve fiziki sorunlarının yanı sıra kadınlara yönelik çalışmalarda da büyük bir eksiklik olduğuna dikkat çeken Hatun, "Öyle bir çarpık düzen kurmuşlardı sanki bu şehirde ne kadın ne de çocuk yaşıyor. Sadece erkek egemen zihniyet vardı. Oradan başladık. Sanki bu kentte Türkçeden başka dil yok gibiydi, sanki bu şehirde hiçbir engelli insan yaşamıyor gibiydi. Engelliler Daire Başkanlığı’nı açtık. Mevcut departmanları da sürekli olarak değiştiriyoruz ve stratejimize göre yeniden organize ediyoruz. Tüm bu daire başkanlıklarının politikalarını sivil toplum kuruluşlarıyla tartıştık ve oluşturduk. Bir müjde vermek istiyorum; Şubat ayında Raylı Sistem Dairesi Başkanlığını kuruyoruz" dedi.