Diyarbakır’da 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu' suçlarından aranan 2 firarı şahıs JASAT'ın sıkı takibiyle yakalandı.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Valiliği'nden alınan bilgiye göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) “hırsızlık” suçundan hakkında 18 yıl 135 ay 90 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç., ile “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma” suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D. firari şahısların JASAT tarafından organize edilen operasyonla yakalandığı bildirildi.

Yakalanan firarilerin Jandarma'daki sorguları ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.