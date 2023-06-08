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"Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularımızın katıldığı operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Terör sona erene kadar bahar temizliğine devam. Rabbim kahraman Mehmetçiklerimizin ve Emniyet Güçlerimizin ayağına taş değdirmesin."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Lice kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

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