Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bilgievleri’nde eğitim gören öğrencilere Ramazan ayına özel olarak hazırlanan eğitici ve öğretici ‘’ Ramazan Günlüğüm’’ adlı kitabı hediye etti.DİYARBAKIR (İGFA) - Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Bilgievlerinde, öğrenciler için 11 Ayın Sultanı Ramazan ayı dolayısıyla farklı etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda Merkez, Selahaddin Eyyubi, Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar ve Hani Gürbüz Bilgievi’nde eğitim gören öğrencilere ‘’Ramazan Günlüğüm’’ adlı kitap hediye edildi.

Öğrenciler; Ramazan Ayı’nın her günü için ayrı değer ve sorumlulukların yer aldığı kitabı okuyarak ayetler, hadisler, siyer ve esmaül hüsna hakkında çok daha fazla bilgi öğrenebilecek.

Çeşitli etkinliklerin de yer aldığı ‘’Ramazan Günlüğüm’’ adlı kitap; öğrencilere ayrıca gelenekler, görenekler, değerler ve daha birçok konuda bilgi veriyor.