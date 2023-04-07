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Zengince, 8. sınıf öğrencilerine tüm dersler deneme seti hediye ederek derslerinde başarılar diledi.

Bilgievi derslik ve çalışma alanlarını gezen Kaymakam Zengince, öğrencilerle yakından ilgilenerek çalışmalarını inceledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar Bilgievi öğrencilerine Bismil Kaymakamı Enver Hakan Zengince, ders kitabı hediye etti. Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Kaymakam Enver Hakan Zengince, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı eğitim faaliyetlerine devam eden Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar Bilgievi öğrencilerini ziyaret etti.

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